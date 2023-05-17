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Били з важкої артилерії: рф тричі обстріляла Дніпропетровщину

Сьогодні 21:15
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Протягом дня окупанти тричі вдарили по Нікопольському району.

Новости Днепра про Били з важкої артилерії: рф тричі обстріляла Дніпропетровщину

Били з важкої артилерії, потрапили по Мирівській та Марганецькій громадах. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Є руйнація. У Мирівській громаді пошкоджено пошту, магазин, навчальний та медичний заклад, авто медичну допомогу, адмінбудівлю, агропідприємство. Крім цього, пошкоджено двоповерхівку, 11 приватних будинків, господарську споруду, легкову машину, пасіку, газопроводи та лінії електропередач.

У Марганецькій громаді, яка під ворожий вогонь потрапила вдень та ввечері, зруйновано будівлю агрофірми. Наслідки вечірньої атаки встановлюються.

Також увечері надійшло повідомлення про обстріл з РСЗВ території Межевської громади у Синельниківському районі. Люди неушкоджені, дані щодо руйнувань уточнюються.

Новости Днепра про Били з важкої артилерії: рф тричі обстріляла Дніпропетровщину

Новости Днепра про Били з важкої артилерії: рф тричі обстріляла Дніпропетровщину

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