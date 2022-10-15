Били з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії: як минула ніч на Дніпропетровщині

Росіяни усю ніч тероризували Нікопольщину.

Били з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії по трьом громадам – Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.

Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

За його словами, тільки у Нікополь прилетіло понад 50 російських снарядів. На жаль, поранені двоє людей – 35-річний чоловік та 42-річна жінка. Обоє у лікарні. Стан середньої тяжкості.

У місті побито понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, автомобілі та декілька офісів.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали. Пошкоджене промислове підприємство та оселі.

Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та бережіть себе!

Нагадаємо, раніше ми писали, що військові з повітряного командування «Схід» опівночі знищили над областю п’ять ворожих дронів-камікадзе «Shahed-136».

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