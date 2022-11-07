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Били з “Градів” та важкої артилерії: як минула ніч на Дніпропетровщині

Сьогодні 08:30
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Розпочалась 257-а доба героїчного протистояння української нації російській навалі. Ніч на 7 листопада виявилась дуже неспокійною для Дніпропетровщини.
Новости Днепра про Били з “Градів” та важкої артилерії: як минула ніч на Дніпропетровщині

Окупанти вели вогонь з “Градів” та важкої артилерії. Про це повідомляє голова ДніпроОВА Валентин Резніченко.

Ворожі снаряди прилетіли до 2 громад – Марганецької та Мирівської.

“Люди неушкоджені. 

Масштаби руйнацій з’ясовуються. 

У решті районів ніч минула під звуки сирени, та без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно”, – повідомив Валентин Резніченко.

 

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Новости Днепра про Били з “Градів” та важкої артилерії: як минула ніч на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Били з “Градів” та важкої артилерії: як минула ніч на ДніпропетровщиніРусский

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