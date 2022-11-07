Били з “Градів” та важкої артилерії: як минула ніч на Дніпропетровщині

dnepr.info
Окупанти вели вогонь з “Градів” та важкої артилерії. Про це повідомляє голова ДніпроОВА Валентин Резніченко.
Ворожі снаряди прилетіли до 2 громад – Марганецької та Мирівської.
“Люди неушкоджені. Масштаби руйнацій з’ясовуються. У решті районів ніч минула під звуки сирени, та без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно”, – повідомив Валентин Резніченко.
“Люди неушкоджені.
Масштаби руйнацій з’ясовуються.
У решті районів ніч минула під звуки сирени, та без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно”, – повідомив Валентин Резніченко.
Читайте також:
Українська Русский
Автор:
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"