Били з “Градів” та важкої артилерії: як минула ніч на Дніпропетровщині

Розпочалась 257-а доба героїчного протистояння української нації російській навалі. Ніч на 7 листопада виявилась дуже неспокійною для Дніпропетровщини.

Ворожі снаряди прилетіли до 2 громад – Марганецької та Мирівської.

“Люди неушкоджені.

Масштаби руйнацій з’ясовуються.

У решті районів ніч минула під звуки сирени, та без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно”, – повідомив Валентин Резніченко.