Били по Нікопольщині, є постраждалі: як минула ніч на Дніпропетровщині

Сьогодні вночі російські війська обстріляли три громади Нікопольського району - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську.

Про це повідомляє Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

За його словами, найбільше постраждав Нікополь. Там поранений 39-річний чоловік. Він у лікарні. Стан середньої тяжкості.

У місті пошкоджені 8 багатоповерхових та приватних будинків, кілька магазинів, меблева фабрика, готель, автобусна зупинка, газогін та електромережі.

Російські снаряди спричинили пожежу на автозаправній станції та у гаражному кооперативі. Рятувальники полум’я уже приборкали.

У Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих.

В інших районах ніч без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно, – зазначив Валентин Резніченко.

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