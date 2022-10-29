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Били по Нікопольщині, є постраждалі: як минула ніч на Дніпропетровщині

Сьогодні 08:38
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Сьогодні вночі російські війська обстріляли три громади Нікопольського району - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську.

Новости Днепра про Били по Нікопольщині, є постраждалі: як минула ніч на Дніпропетровщині

Про це повідомляє Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

За його словами, найбільше постраждав Нікополь. Там поранений 39-річний чоловік. Він у лікарні. Стан середньої тяжкості.

У місті пошкоджені 8 багатоповерхових та приватних будинків, кілька магазинів, меблева фабрика, готель, автобусна зупинка, газогін та електромережі.

Новости Днепра про Били по Нікопольщині, є постраждалі: як минула ніч на Дніпропетровщині

Новости Днепра про Били по Нікопольщині, є постраждалі: як минула ніч на Дніпропетровщині

Російські снаряди спричинили пожежу на автозаправній станції та у гаражному кооперативі. Рятувальники полум’я уже приборкали.

У Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих.

Новости Днепра про Били по Нікопольщині, є постраждалі: як минула ніч на Дніпропетровщині

Новости Днепра про Били по Нікопольщині, є постраждалі: як минула ніч на Дніпропетровщині

В інших районах ніч без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно, – зазначив Валентин Резніченко.

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Новости Днепра про Били по Нікопольщині, є постраждалі: як минула ніч на ДніпропетровщиніУкраїнська

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