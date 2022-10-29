Били по Нікопольщині, є постраждалі: як минула ніч на Дніпропетровщині

Про це повідомляє Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.
За його словами, найбільше постраждав Нікополь. Там поранений 39-річний чоловік. Він у лікарні. Стан середньої тяжкості.
У місті пошкоджені 8 багатоповерхових та приватних будинків, кілька магазинів, меблева фабрика, готель, автобусна зупинка, газогін та електромережі.
Російські снаряди спричинили пожежу на автозаправній станції та у гаражному кооперативі. Рятувальники полум’я уже приборкали.
У Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих.
В інших районах ніч без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно, – зазначив Валентин Резніченко.
Читайте також:
Автор:
У Кривому Розі невідомі розмалювали машини бійців ЗСУ.
Вічна слава Герою!
6 серпня у Дніпрі стався жахливий злочин: колишній в'язень підійшов…
У середу, 26 жовтня, в селі Шолохове Нікопольського району стався…