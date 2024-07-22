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Був виснажений на голодний: на Дніпропетровщині розшукали зниклого 13-річного хлопця

Сьогодні 12:39
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На Дніпропетровщині розшукали дитину, яка зникла 19 липня.

Новости Днепра про Був виснажений на голодний: на Дніпропетровщині розшукали зниклого 13-річного хлопця

Після 8-годинних пошуків правоохоронці знайшли зниклого 13-річного хлопця у потязі, який прямував до міста Дніпро. Він був дуже виснажений та голодний.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області. 

За попередньою інформацією, 19 липня о 23:30 стурбована мати звернулася до поліції із проханням знайти сина. За її словами, він вийшов із місця мешкання, що знаходиться у смт Ілларіонове Синельниківського району, на прогулянку та не повернувся. Вона самостійно намагалася знайти неповнолітнього, однак після марних пошуків повідомила у поліцію. 

За інформацією правоохоронців, хлопчик погано розмовляє та майже не спілкується з оточуючими – це ускладнювало розшук. Дитину шукали всі наряди поліції Синельниківщини, кінолог із собакою, волонтери та небайдужі містяни.

Як з’ясувалось, гуляючи хлопець дійшов до залізничної станції, де сів на поїзд, який прямував у Дніпро. Наразі з дитиною все добре, він вже вдома, – зазначили у дописі.

Правоохоронці закликають батьків бути пильними до своїх дітей, завжди тримати їх у полі зору, спілкуватись із ними та пояснювати правила безпечної поведінки. 

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Новости Днепра про Був виснажений на голодний: на Дніпропетровщині розшукали зниклого 13-річного хлопцяУкраїнська Новости Днепра про Був виснажений на голодний: на Дніпропетровщині розшукали зниклого 13-річного хлопцяРусский

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