Був у найгарячіших точках: на війні загинув працівник ДМЗ з Дніпра

Війна забрала життя ще одного дніпрянина.

Євгену Григоренко було всього 32 роки, коли ворожий снаряд обірвав його життя.

Про сумну звістку повідомили на офіційній Facebook-сторінці Дніпровського металургійного заводу.

Євген з 2011 року працював у киснево-конвертерному цеху. Попри молодий вік, був знавцем своєї справи, користувався повагою в колективі.

До лав ЗСУ Євгена призвали 18 квітня 2022 року. Після цього він сміливо та самовіддано захищав Батьківщину у найгарячіших точках, був стрільцем-санітаром.

Загинув Євген 15 січня 2024 року поблизу села Терни Краматорського району Донецької області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Рідні не дочекалися додому Героя, якому було лише 32 роки.

Висловлюємо глибоке співчуття рідним та близьким. Вічна слава Герою! – йдеться у повідомленні.

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