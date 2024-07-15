Був одягнений у блакитну шведку: на Дніпропетровщині розшукують 71-річного чоловіка - Днепр Инфо
Був одягнений у блакитну шведку: на Дніпропетровщині розшукують 71-річного чоловіка
просмотров
Сегодня 08:09

У Нікополі розшукують 71-річного Меркулова Сергія.

Новости Днепра про Був одягнений у блакитну шведку: на Дніпропетровщині розшукують 71-річного чоловіка

Вчора ввечері, 14 липня, у пресслужбі ГУНП Дніпропетровської області повідомили про розшук 71-річного Меркулова Сергія у Нікополі.

За попередньою інформацією, чоловік вийшов з дому 14 липня та наразі його місцезнаходження не відоме. 

Прикмети: на вигляд 70-75 років, зріст 170 см, повної статури, волосся темне коротке.

Був одягнений: блакитна шведка, світлі штани та туфлі.

Якщо у Вас є будь-яка інформація про можливе місце перебування Меркулова Сергія, 1952 року народження, повідомляйте до Нікопольського районного управління поліції або за телефонами: 102, 099 490 26 39, 095 075 07 90.

Читайте також:

Новости Днепра про Був одягнений у блакитну шведку: на Дніпропетровщині розшукують 71-річного чоловікаУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    Як вимикатимуть світло у Дніпрі 15 липня: графіки відключень
    Новини Дніпра
    Сегодня 07:00
    Як вимикатимуть світло у Дніпрі 15 липня: графіки відключень

    У Дніпрі 15 липня заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом…

    Як працюватиме громадський транспорт у Дніпрі 15 липня
    Новини Дніпра
    Вчера 19:58
    Як працюватиме громадський транспорт у Дніпрі 15 липня

    У Дніпрі завтра, 15 липня, зміниться графік руху громадського транспорту.

    На Дніпропетровщині зіткнулися “Газель” та Suzuki SX4: троє постраждалих
    Новини Дніпра
    Вчера 18:58
    На Дніпропетровщині зіткнулися “Газель” та Suzuki SX4: троє постраждалих

    Сьогодні на Дніпропетровщині сталася серйозна ДТП.

    На Дніпропетровщині у квартирі вибухнув боєприпас: двоє людей загинули
    Новини Дніпра
    Вчера 17:00
    На Дніпропетровщині у квартирі вибухнув боєприпас: двоє людей загинули

    У Дніпропетровській області стався вибух у квартирі з людьми.