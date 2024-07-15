Був одягнений у блакитну шведку: на Дніпропетровщині розшукують 71-річного чоловіка

У Нікополі розшукують 71-річного Меркулова Сергія.

Вчора ввечері, 14 липня, у пресслужбі ГУНП Дніпропетровської області повідомили про розшук 71-річного Меркулова Сергія у Нікополі.

За попередньою інформацією, чоловік вийшов з дому 14 липня та наразі його місцезнаходження не відоме.

Прикмети: на вигляд 70-75 років, зріст 170 см, повної статури, волосся темне коротке.

Був одягнений: блакитна шведка, світлі штани та туфлі.

Якщо у Вас є будь-яка інформація про можливе місце перебування Меркулова Сергія, 1952 року народження, повідомляйте до Нікопольського районного управління поліції або за телефонами: 102, 099 490 26 39, 095 075 07 90.

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