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  • Був НКВСником: на Дніпропетровщині перейменували 8 топонімів названих на честь радянського педагога

Був НКВСником: на Дніпропетровщині перейменували 8 топонімів названих на честь радянського педагога

Сьогодні 14:41
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Відомого радянського педагога та письменника Антона Макаренка визнали співробітником НКВС та вирішили перейменувати топоніми, що були названі на його честь.

Новости Днепра про Був НКВСником: на Дніпропетровщині перейменували 8 топонімів названих на честь радянського педагога

Про це йдеться у публікації Українського інституту національної пам’яті.

Згідно з матеріалами справи, яку дослідила Експертна комісія Інституту, Антон Макаренко обіймав посаду помічника начальника відділу трудових колоній Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС) УРСР, а після звільнення згодом виконував обов’язки керівника колонії НКВС № 5 у Броварах.

За результатами дослідження, все те, що було назване на честь Макаренка, відтепер вважається пропагандою російської імперської політики. 

Незважаючи на те що Антон Макаренко як педагог та письменник був особою, пов’язаною з розвитком української науки та культури, Закон не передбачає жодних винятків для назв географічних об’єктів, юридичних осіб та об’єктів права власності, а також пам’ятників і пам’ятних знаків, присвячених працівникам радянських органів державної безпеки всіх рівнів, – йдеться у висновку Експертної комісії інституту.

Як повідомляє громадський діяч Сергій Волинець у своєму Telegram-каналі, у Дніпропетровській області перейменували вже 8 з 9 топонімів. Наступною у черзі на перейменування стоїть “Гімназія №4 імені А.С. Макаренка” у Кам’янському.

Примітка: Антон Семенович Макаренко – педагог та письменник радянського часу, член Спілки письменників СРСР, автор низки творів із проблем дитячо-педагогічної частини. Згідно інформації, вказаної на сайті Державної науково-педагогічної бібліотеки В. О. Сухомлинського, Макаренко створив трудову колонію для неповнолітніх, схильних до правопорушень і безпритульних дітей, працював у виховних закладах, був новатором інтенсивної педагогіки.

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Новости Днепра про Був НКВСником: на Дніпропетровщині перейменували 8 топонімів названих на честь радянського педагогаУкраїнська Новости Днепра про Був НКВСником: на Дніпропетровщині перейменували 8 топонімів названих на честь радянського педагогаРусский

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