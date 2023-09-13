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Був на війні з 2014 року: рятуючи поранених побратимів, загинув доброволець із Дніпропетровщини

Сьогодні 08:05
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Вічна слава Герою!

Новости Днепра про Був на війні з 2014 року: рятуючи поранених побратимів, загинув доброволець із Дніпропетровщини

8 липня 2023 року, евакуюючи поранених побратимів, загинув 42-річний боєць Ігор Андрухов – він та його команда потрапили під мінометний обстріл.

Про це повідомили у Telegram-каналі “Дніпровської політехніки”, де навчався воїн.

Ігор – уродженець міста Павлоград. Він вступив у ряди добровольців ЗСУ 2014 року, служив у складі 74-го Окремого розвідувального батальйону. За оборону донецького аеропорту Ігор був нагороджений пам’ятним нагрудним знаком 74-го Окремого розвідувального батальйону ЗСУ та орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Протягом багатьох років він служив на передовій у Донецькій та Луганській областях, виконуючи важливі завдання та ризикуючи своїм життям для порятунку поранених. Він був начальником медичного пункту Першого штурмового батальйону.

Ігор Андрухов завжди залишатиметься в наших серцях як справжній герой, який віддав своє життя заради України і свободи всього світу. Він заслуговує на найвищу державну нагороду – Герой України (посмертно) із врученням ордена «Золота Зірка» його дружині. Просимо підтримати петицію на присудження героя посмертно нашому студенту заочної форми навчання, – йдеться у повідомленні.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна слава!

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Новости Днепра про Був на війні з 2014 року: рятуючи поранених побратимів, загинув доброволець із ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Був на війні з 2014 року: рятуючи поранених побратимів, загинув доброволець із ДніпропетровщиниРусский

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