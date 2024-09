Був мудрим наставником: у Дніпрі пішов із життя відомий вчений та очільник вченої ради ДНУ

У Дніпрі помер відомий вчений Микола Юрійович Швайко.

У Дніпрі пішов з життя відомий вчений у галузі математики і механіки, педагог, організатор науки Микола Юрійович Швайко.

Сумну звістку сповістили на сторінці Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у Facebook.

Колектив ММФ ДНУ з глибоким сумом повідомляє, що 1 вересня 2024 року на 94 році життя пішов із життя Микола Юрійович Швайко – відомий вчений у галузі механіки і математики, педагог, організатор науки, мудрий наставник, – йдеться в публікації.

Микола Юрійович більше 20 років, до 1992 року, був завідувачем кафедри теоретичної механіки ДНУ, а до 2011 працював професором цієї кафедри.

Його внесок в оновлення змісту підготовки фахівців з механіки деформівного твердого тіла відповідно до вимог часу був визначальним. Микола Юрійович викладав курси:теоретичної механіки; опору матеріалів; теорії коливань; теорії пружності; теорії в’язкопружності; теорії пластичності; теорії повзучості. 3 останніх – інноваційні, були розроблені ним особисто та прочитані в Україні вперше.

Протягом життя отримав почесні звання та нагороди, з них: заслужений професор ДНУ, медаль «The 20th Century Award for Achievement MCM 1900-2000» (Кембриджський біографічний центр). Також про Миколу Юрійовича було внесено відомість у міжнародному біографічному довіднику «Who’s Who in Science and Engineering».

Микола Юрійович був неординарною особистістю, невтомним науковцем, принциповим викладачем, вимогливою до себе Людиною з високим почуттям справедливості. Світла пам’ять Миколі Юрійовичу від колективу кафедри теоретичної та комп’ютерної механіки, механіко-математичного факультету та всієї університетської спільноти, – написали в публікації ДНУ. Нагадаємо, нещодавно помер видатний лікар і колишній керівник лікарні у Дніпрі.

