Був мудрим наставником: у Дніпрі пішов із життя відомий вчений та очільник вченої ради ДНУ

У Дніпрі пішов з життя відомий вчений у галузі математики і механіки, педагог, організатор науки Микола Юрійович Швайко.
Сумну звістку сповістили на сторінці Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у Facebook.
Колектив ММФ ДНУ з глибоким сумом повідомляє, що 1 вересня 2024 року на 94 році життя пішов із життя Микола Юрійович Швайко – відомий вчений у галузі механіки і математики, педагог, організатор науки, мудрий наставник, – йдеться в публікації.
Микола Юрійович більше 20 років, до 1992 року, був завідувачем кафедри теоретичної механіки ДНУ, а до 2011 працював професором цієї кафедри.
Його внесок в оновлення змісту підготовки фахівців з механіки деформівного твердого тіла відповідно до вимог часу був визначальним. Микола Юрійович викладав курси:теоретичної механіки; опору матеріалів; теорії коливань; теорії пружності; теорії в’язкопружності; теорії пластичності; теорії повзучості. 3 останніх – інноваційні, були розроблені ним особисто та прочитані в Україні вперше.
Микола Юрійович був неординарною особистістю, невтомним науковцем, принциповим викладачем, вимогливою до себе Людиною з високим почуттям справедливості. Світла пам’ять Миколі Юрійовичу від колективу кафедри теоретичної та комп’ютерної механіки, механіко-математичного факультету та всієї університетської спільноти, – написали в публікації ДНУ.
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