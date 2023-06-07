Був будинок із вежею та шпилем: скільки зараз коштує купити квартиру в колишньому готелі у Дніпрі

Більшість старовинних будинків Дніпра сьогодні виглядає інакше, ніж їх замислювали архітектори. Причина, через яку так вийшло – Друга світова війна – під час боїв за місто багато будинків сильно постраждали, та їх недбайливе відновлення – будинки перебудовували, їм змінювали фасади, надбудовували поверхи та переробляли їх у квартири.

Будинок на розі колишньої Провіантської вулиці у Дніпрі з’явився 1913 року. Його архітектором був Самуїл Віленський. Будівля зводилася за власний кошт купця Іванова. Замислювався будинок як прибутковий. На першому поверсі здавались у найм магазини для торгівлі, а на другому та третьому поверсі можна було зняти кімнату для проживання.

Особливістю будівлі була велика кількість прикрас на фасаді та башта зі шпилем на даху.

У цьому будинку інший купець Зільберман орендував площу для свого мануфактурного магазину.

Кімнати для проживання тут були не дуже дорогі, але умови добрі. Постояльцям була доступна вода, в холодну пору року – працювало опалення. На верхньому поверсі можна було орендувати цілу квартиру з окремою кімнатою для прислуги.

Але власник будівлі швидко зрозумів, що якщо він зробить з прибуткового будинку готель – зможе заробити більше. Будинок знаходився неподалік вокзалу та мандрівникам, серед яких були й іноземні інвестори, підприємці та консультанти з промисловості більше знайоме було слово «готель» ніж «кімнати в оренду». Спочатку готель носив назву «Пасаж», але пізніше, коли в центрі міста стали з’являтися інші готелі, що пропонують постояльцям набагато більший спектр послуг та більш комфортне проживання, «Пасаж» перетворився на «Залізничний готель», ніби назвою натякаючи, що номери тут не дорогі. . З такою назвою заклад пропрацював до 1917 року. Зняти номер можна було за ціною від 75 копійок до 3 рублів. Для порівняння, оренда номера в готелі «Лондонська» або «Брістоль», що знаходилися на центральному проспекті міста, обходилася від 1,50 до 12 рублів на добу.

Під час Першої світової війни Іванов продав свій будинок, а сам поїхав за кордон. Після війни та революції частину будівлі пристосували під різні контори, іншу її частину зробили комунальними квартирами

У 1943 році під час бойових дій будинок спалили. Після Другої світової війни будівлю відновили, але не у тому вигляді, в якому його задумував архітектор. З фасаду зникли усі прикраси, а замість вежі зі шпилем надбудували ще один поверх. Будинок заселили робітниками тресту «Южсантехмонтаж».

Наразі цей будинок по суті не змінив свого призначення. На першому поверсі розташовані різні магазини. На другому та вище – житлові квартири. Так, купити двокімнатне житло в цій будівлі коштуватиме 1,6 млн грн. Площа квартири 50 кв.

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