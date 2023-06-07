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  • Був будинок із вежею та шпилем: скільки зараз коштує купити квартиру в колишньому готелі у Дніпрі

Був будинок із вежею та шпилем: скільки зараз коштує купити квартиру в колишньому готелі у Дніпрі

Сьогодні 14:44
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Більшість старовинних будинків Дніпра сьогодні виглядає інакше, ніж їх замислювали архітектори. Причина, через яку так вийшло – Друга світова війна – під час боїв за місто багато будинків сильно постраждали, та їх недбайливе відновлення – будинки перебудовували,  їм змінювали фасади, надбудовували поверхи та переробляли їх у квартири.

Новости Днепра про Був будинок із вежею та шпилем: скільки зараз коштує купити квартиру в колишньому готелі у Дніпрі

Будинок на розі колишньої Провіантської вулиці у Дніпрі з’явився 1913 року. Його архітектором був Самуїл Віленський. Будівля зводилася за власний кошт купця Іванова. Замислювався будинок як прибутковий. На першому поверсі здавались у найм магазини для торгівлі, а на другому та третьому поверсі можна було зняти кімнату для проживання.

Особливістю будівлі була велика кількість прикрас на фасаді та башта зі шпилем на даху.

У цьому будинку інший купець Зільберман орендував площу для свого мануфактурного магазину.

Кімнати для проживання тут були не дуже дорогі, але умови добрі. Постояльцям була доступна вода, в холодну пору року – працювало опалення. На верхньому поверсі можна було орендувати цілу квартиру з окремою кімнатою для прислуги.

Але власник будівлі швидко зрозумів, що якщо він зробить з прибуткового будинку готель – зможе заробити більше. Будинок знаходився неподалік вокзалу та мандрівникам, серед яких були й іноземні інвестори, підприємці та консультанти з промисловості більше знайоме було слово «готель» ніж «кімнати в оренду». Спочатку готель носив назву «Пасаж», але пізніше, коли в центрі міста стали з’являтися інші готелі, що пропонують постояльцям набагато більший спектр послуг та більш комфортне проживання, «Пасаж» перетворився на «Залізничний готель», ніби назвою натякаючи, що номери тут не дорогі. . З такою назвою заклад пропрацював до 1917 року. Зняти номер можна було за ціною від 75 копійок до 3 рублів. Для порівняння, оренда номера в готелі «Лондонська» або «Брістоль», що знаходилися на центральному проспекті міста, обходилася від 1,50 до 12 рублів на добу.

Під час Першої світової війни Іванов продав свій будинок, а сам поїхав за кордон. Після війни та революції частину будівлі пристосували під різні контори, іншу її частину зробили комунальними квартирами

У 1943 році під час бойових дій будинок спалили. Після Другої світової війни будівлю відновили, але не у тому вигляді, в якому його задумував архітектор. З фасаду зникли усі прикраси, а замість вежі зі шпилем надбудували ще один поверх. Будинок заселили робітниками тресту «Южсантехмонтаж».

Новости Днепра про Був будинок із вежею та шпилем: скільки зараз коштує купити квартиру в колишньому готелі у Дніпрі

Наразі цей будинок по суті не змінив свого призначення. На першому поверсі розташовані різні магазини. На другому та вище – житлові квартири. Так, купити двокімнатне житло в цій будівлі коштуватиме 1,6 млн грн. Площа квартири 50 кв.

Новости Днепра про Був будинок із вежею та шпилем: скільки зараз коштує купити квартиру в колишньому готелі у Дніпрі

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Новости Днепра про Був будинок із вежею та шпилем: скільки зараз коштує купити квартиру в колишньому готелі у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Був будинок із вежею та шпилем: скільки зараз коштує купити квартиру в колишньому готелі у ДніпріРусский

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