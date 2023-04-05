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Буржуйка на колесах: у Дніпрі помітили диво-авто (ВІДЕО)

Сьогодні 11:37
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У Дніпрі помітили диво-авто.

Новости Днепра про Буржуйка на колесах: у Дніпрі помітили диво-авто (ВІДЕО)

Мешканці Дніпра не перестають дивувати своєю винахідливістю. Ось власник “жигуля” вирішив перетворити свій автомобіль на переносну буржуйку. Скоріше за все, у старенькій машині немає системи обігріву, тому довелося встановити пічку, щоб грітися. 

Судячи з відео, яке опублікували містяни, власник авто продає вироби із дерева, тому щоб не замерзнути доки чекає покупців, гріється переносною пічкою. Сам апарат знаходиться всередині машини, а з вікна стирчить труба димаря, куди виходить дим.

Відео з доказом опублікували в одному із телеграм-каналів:

Нагадаємо, раніше в Дніпрі помітили “бавовняний” бандеромобіль з потужним посланням. Ми також розповідали, скільки коштує перевзути авто на літню гуму в 2023 році.

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Новости Днепра про Буржуйка на колесах: у Дніпрі помітили диво-авто (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Буржуйка на колесах: у Дніпрі помітили диво-авто (ВІДЕО)Русский

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