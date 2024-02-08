“Бунтівний” полк із Дніпра розформують, а всіх спецпризначенців переведуть у “Лють” – Нацполіція

Про це йдеться у Telegram-каналі Національної поліції України.
Реагуючи на одиничний та неприпустимий факт, що мав місце у Дніпропетровській області, керівництвом Національної поліції прийняте рішення про розформування полку особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області, та всі спецпризначенці будуть переведені до штурмової бригади Національної поліції “Лють” в порядку ст. 65 Закону України “Про Національну поліцію України, — мовиться у дописі.
Зокрема, одного із високопосадовців полку, планують призначити на керівну посаду в “Люті”. Також зазначається, що поліцейських, які будуть відмовлятись від переводу, звільнять, а потім вручать повістки у межах мобілізації
Нагадаємо, що 5 лютого у соцмережах почало поширюватись відео, на якому нібито у заступника начальника головного управління Нацполіції Дніпропетровщини Володимира Богоноса стався конфлікт з одним зі спецпризначенців через відмову переводитись в штурмову бригаду “Лють”.
Читайте також:
Автор:
На проспекті Поля з балкона звисає шматок фасаду.
Придивіться уважно до фото!
У Дніпрі знайшли "капсулу часу" - мотоцикл, який ніколи не…
Сьогодні вранці, 8 лютого, у Дніпрі біля одного із будинків…