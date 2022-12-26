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  • “Бункерний”, “бенкетний” чи “говорун”: експерт розповів, як відрізняти двійників путіна

“Бункерний”, “бенкетний” чи “говорун”: експерт розповів, як відрізняти двійників путіна

Сьогодні 17:59
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Для широкого загалу існує щонайменше двоє двійників кремлівського диктатора володимира путіна, який ховається десь у "бункері" - т. зв. "бенкетна" версія та "говорун".

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Про це розповів психолог Дмитро Попов, порадивши, як відрізнити псевдопутіних від оригіналу.

За його спостереженнями “бункерний” путін з’являється дуже рідко й востаннє його бачили, коли міністр оборони сергій шойгу доповідав про Маріуполь. Власне, тоді путін 12 хвилин рукою тримався за стіл.

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Путіна-“говоруна” випустили на форум у Санкт-Петербурзі, коли треба було багато говорити. А от “бенкетного” завжди відправляють на заходи, де треба пити й казати тости.

Є геометрична різниця в обличчях усіх трьох. Я вимірюю її лінійкою. А як може простий громадянин відрізнити – за поведінкою. У репліки (двійника, – ред.) дуже жвава права рука, а в “бункерного” вона майже неробоча, – зауважив психолог.

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