Були на кухні та робили свічки: батьків дівчини, яка сиділа на завалах будинку в Дніпрі, знайшли мертвими

23-річна мешканка Дніпра Анастасія Швець, яка сиділа на руїнах свого дому, повідомила, що її батьків знайшли мертвими.

Про це дівчина розповіла в ефірі каналу “Київ”.

Фото Анастасії розчулило всю країну. Дівчина, яка була в момент вибуху в квартирі, дивом вижила. Ракета зруйнувала цілий під’їзд та її помешкання. Анастасія залишилася стояти на руїнах свого дому.

Вона розповіла, що дуже чекала якихось новин про своїх батьків. На жаль, вони загинули.

Головною метою для мене було те, щоб знайшли моїх батьків, і мені було все одно, що буде зі мною, головне, щоб дістали їх. Але батьки не вціліли. Їх сьогодні (16 січня) дістали з-під уламків, — повідомила Анастасія.

Перед ударом вони з батьками пообідали, після чого мама з татом залишилися на кухні робити свічки, а дівчина пішла відпочивати в кімнату. У той день вона мала йти на нічну зміну на роботі.

Вони сказали: іди відпочивай. І зачинили двері у кімнату, — згадує Анастасія. Дівчина розповіла, що тривогу вони чули, але ховатися не було куди.

Ми прийшли додому, бачили, що була тривога, але тікати нам було нікуди. У наших будинках немає сховищ, найближче — у новобудові. Як ми знаємо, туди мало пускали, керуючись тим, що це елітне паркування. І нам до нього ще треба було 10 хвилин добігти. Ми не передчували біди. Батьки в кухні робили свічки для ЗСУ, а я була в кімнаті, — розповіла дівчина.

За словами Анастасії зараз з нею фізично все добре, але моральний стан важкий. На зв’язку постійно друзі та родичі, але Анастасія каже, що сумує за батьками.

Де жити, знайдеться, але бажання без батьків дуже мало. У мене майже нічого не залишилося. Кажуть, що рятувальники змогли дістати деякі речі з-під завалів. Наразі я не знаю, що мені робити далі, — сказала Анастасія.

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