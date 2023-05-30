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Було лише 20: від важких поранень у Дніпрі помер солдат

Сьогодні 06:55
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У неділю, 28 травня, у Дніпрі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова зупинилося серце солдата Кокоша Антона Івановича. Важкі поранення під час артобстрілу Захисник отримав 26 травня поблизу одного з населених пунктів у Донецькій області. У воїна залишилися батьки, два брати та сестра.

Новости Днепра про Було лише 20: від важких поранень у Дніпрі помер солдат

Про це повідомляє пресслужба Кам’янської міської ради

Антон Кокош народився 21 березня 2003 року. У 2021 році закінчив Запорізький металургійний технікум. Упродовж 2021-2023 років проходив строкову військову службу. З квітня 2023 року перебував на контракті у Збройних Силах України.

Панахида за загиблим Героєм відбудеться 30 травня о 13:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ за адресою: вулиця Сергія Слісаренка, 34. Поховають воїна о 14:00 на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній.

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Новости Днепра про Було лише 20: від важких поранень у Дніпрі помер солдатУкраїнська Новости Днепра про Було лише 20: від важких поранень у Дніпрі помер солдатРусский

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