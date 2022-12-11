Було 62 роки: помер депутат із Дніпра Сергій Охрименко

Про сумну звістку повідомив голова облради Микола Лукашук.
Сергій Васильович Охрименко – депутат Дніпропетровської обласної ради 8-го скликання, балотувався на виборах у 2020 році. Був учасником партії “Слуга народу”.
Згадую колегу як сильного, вольового, розумного чоловіка. Він був справжнім. Справжнім українцем, для якого правда і справедливість завжди були на першому місці. Пам‘ятаю, як торік ми разом їздили на летовище у Майському. Тоді Сергій Васильович вперше в житті стрибнув з парашутом. Пам’ятаю його враження. Стільки планів ще було попереду. Невимовно шкода, – зазначив Микола Лукашук.
Сергію Охрименко було 62 роки. Світла пам’ять.
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