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Було 62 роки: помер депутат із Дніпра Сергій Охрименко

Сьогодні 17:23
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На 62 році життя помер депутат Дніпропетровської облради Сергій Охрименко.

Новости Днепра про Було 62 роки: помер депутат із Дніпра Сергій Охрименко

Про сумну звістку повідомив голова облради Микола Лукашук.

Сергій Васильович Охрименко – депутат Дніпропетровської обласної ради 8-го скликання, балотувався на виборах у 2020 році. Був учасником партії “Слуга народу”.

Згадую колегу як сильного, вольового, розумного чоловіка. Він був справжнім. Справжнім українцем, для якого правда і справедливість завжди були на першому місці. Пам‘ятаю, як торік ми разом їздили на летовище у Майському. Тоді Сергій Васильович вперше в житті стрибнув з парашутом. Пам’ятаю його враження. Стільки планів ще було попереду. Невимовно шкода, – зазначив Микола Лукашук.

Сергію Охрименко було 62 роки. Світла пам’ять.

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