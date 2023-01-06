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Було 39 років: у бою за Україну загинув боєць із Кам’янського

Сьогодні 15:57
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Вічна слава!

Новости Днепра про Було 39 років: у бою за Україну загинув боєць із Кам'янського

28 грудня на Донеччині, захищаючи українську землю, загинув сержант Руслан Буркацький із Кам’янського. Йому було 39 років.

Про це повідомляє міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.

Руслан Буркацький народився в місті Дніпродзержинськ. 2002 року закінчив Дніпродзержинський комерційний технікум. Проходив строкову військову службу 2004-2006 рр. Призваний по мобілізації 1 березня 2022 року.

У бійця залишилися дружина, донька, мати, брат, сестра.

Висловлюємо щирі співчуття близьким та друзям Героя! Світла пам’ять!

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