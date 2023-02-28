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Випускали телевізори і проходились по техниці бульдозером: історія Дніпропетровського радіозаводу

Сьогодні 16:05
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Близько 40 років у Дніпрі працював завод, де виробляли радіоприймачі, радіоли та телевізори. Зараз він уже близько 30 років не працює, але  продукцію досі можна знайти у продажу.

Новости Днепра про Випускали телевізори і проходились по техниці бульдозером: історія Дніпропетровського радіозаводу

1947 року в Дніпрі запрацював Дніпропетровський радіозавод. Будувати його почали одразу після Другої світової війни. Спочатку на заводі тільки ремонтували приймачі, а згодом стали випускати свої. У деяких мешканців Дніпра досі на антресолях можуть зберігатись приймачі «Дніпро-58», «Рекорд», «Чайка», «Дніпропетровськ». 1960 року на заводі стали виробляти телевізори. Перша модель називалася «Весна».

Новости Днепра про Випускали телевізори і проходились по техниці бульдозером: історія Дніпропетровського радіозаводу

А згодом – з’явилися транзисторні радіоприймачі. Називалися вони: «Ластівка», «Спорт», «Юпітер», «Сатурн», «Геолог», «Оріон», «Мрія». Продукцію заводу демонстрували на міжнародних виставках у США, Нідерландах, Данії, НДР, Югославії.

Новости Днепра про Випускали телевізори і проходились по техниці бульдозером: історія Дніпропетровського радіозаводу

Також на заводі тривалий час робили радіоли. Від звичайного приймача вона відрізнялася тим, що не тільки ловила «хвилі» радіо, а й могла програвати платівки. Їх навіть експортували за кордон.

Новости Днепра про Випускали телевізори і проходились по техниці бульдозером: історія Дніпропетровського радіозаводу

У 1970-х років завод випускав по 10 тис радіоприймачів на місяць. А у Дніпрі навіть була ділянка, де працівники заводу знищували стару та браковану апаратуру.

Новости Днепра про Випускали телевізори і проходились по техниці бульдозером: історія Дніпропетровського радіозаводу

«1975 року ми лазили через дірку в кутку паркану і там я почав збирати свої перші радіодеталі. І бачив, як у спеціальному бетонному глухому кутку складали в кілька рядів стару радіоапаратуру і бульдозер її чавив Працівники заводу продавали зняті динаміки по 1 рублю. А ще ми ходили там як у себе вдома, у контейнерах з браком було дуже багато цікавого: купи телескопічних антен, припой, корпуси», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Олександр Вісковатов.

Новости Днепра про Випускали телевізори і проходились по техниці бульдозером: історія Дніпропетровського радіозаводу

Телевізори «Весна-304» та «Весна-302» вважалися найкращими у всій країні. Останньою моделлю телевізорів, які випустив завод, була «Янтар». Виробляти її почали 1983 року.

Новости Днепра про Випускали телевізори і проходились по техниці бульдозером: історія Дніпропетровського радіозаводу

Щоб купити такий телевізор, потрібно було записуватися в чергу в магазині.

Новости Днепра про Випускали телевізори і проходились по техниці бульдозером: історія Дніпропетровського радіозаводу

Наприкінці 1980-х завод перетворили на «Концерн «Весна», але справи в нього йшли не надто добре. Устаткування в цехах було застаріле, а на ринок стали потрапляти радіоприймачі і телевізори іноземного виробництва. Згодом завод було закрито.

Новости Днепра про Випускали телевізори і проходились по техниці бульдозером: історія Дніпропетровського радіозаводу

Продукцію місцевого заводу можна знайти на блошиному ринку міста або в Інтернеті, на дошках оголошень. Старі радіоприймачі скрізь продають приблизно в одній ціновій категорії.

Новости Днепра про Випускали телевізори і проходились по техниці бульдозером: історія Дніпропетровського радіозаводу

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 

 

 

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Новости Днепра про Випускали телевізори і проходились по техниці бульдозером: історія Дніпропетровського радіозаводуУкраїнська Новости Днепра про Випускали телевізори і проходились по техниці бульдозером: історія Дніпропетровського радіозаводуРусский

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