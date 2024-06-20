Була одягнута у чорні штани: у Кривому Розі розшукують 11-річну дитину

Поліція розшукує 11-річну Анастасію Шепко.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області в Telegram.

За попередньою інформацією, вчора, 19 червня, о 17:00, дівчинка пішла з дому у Тернівському районі Кривого Рогу та не повернулась.

Прикмети: зріст 120 см, худорлява, волосся темне коротке, очі темні,

Була одягнута у чорні штани, бірюзові гумові шльопанці, футболку.

Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування 11-річної Анастасії Шепко, повідомляйте за телефонами (098) 541 06 23 або 102.

Нагадаємо, у Дніпрі зникла 11-річна дівчинка.

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