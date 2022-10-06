Була агресивна: у Дніпрі жінка розбила голову каменем чоловікові
Була агресивна: у Дніпрі жінка розбила голову каменем чоловікові
Вчора 21:15
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Сьогодні вдень, 6 жовтня, поліцейські Дніпра отримали повідомлення про напад, в результаті якого закривавленого чоловіка було госпіталізовано до міської лікарні.
Прибувши за вказаною адресою, було виявлено потерпілого чоловіка разом із двома жінками: 1993 та 1990 р.н. За словами останньої, в неї з потерпілим виник конфлікт, в результаті якого вона й розбила йому голову камнем.
Закривавленого чоловіка було госпіталізовано до міської лікарні.
Нападницю доставлено до відділу поліції для встановлення всіх обставин події.
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