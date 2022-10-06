Була агресивна: у Дніпрі жінка розбила голову каменем чоловікові

Сьогодні вдень, 6 жовтня, поліцейські Дніпра отримали повідомлення про напад, в результаті якого закривавленого чоловіка було госпіталізовано до міської лікарні.

Закривавленого чоловіка було госпіталізовано до міської лікарні.

Нападницю доставлено до відділу поліції для встановлення всіх обставин події.

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