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Будинок у вогні: у Дніпрі на вулиці Казахстанській сталася пожежа

Сьогодні 20:30
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У середу, 16 листопада, у Дніпрі на вулиці Казахстанській Амур-Нижньодніпровського району виникла пожежа. Там вогонь охопив житловий будинок. Займання гасили вогнеборці.

Новости Днепра про Будинок у вогні: у Дніпрі на вулиці Казахстанській сталася пожежа

Вогнеборці з’ясували, що вогонь охопив внутрішні приміщення одноповерхового будинку та перекинувся на дах оселі. Полум’я знищило дах та дерев’яне перекриття. Також пошкоджені речі домашнього вжитку, меблі та внутрішнє облицювання стін оселі. Загальна площа пожежі — 120 квадратних метрів. 

Займання локалізовано о 14:46, ліквідовано — 15:08. На щастя, ніхто не постраждав. 

Новости Днепра про Будинок у вогні: у Дніпрі на вулиці Казахстанській сталася пожежа

Новости Днепра про Будинок у вогні: у Дніпрі на вулиці Казахстанській сталася пожежа

Новости Днепра про Будинок у вогні: у Дніпрі на вулиці Казахстанській сталася пожежа

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Новости Днепра про Будинок у вогні: у Дніпрі на вулиці Казахстанській сталася пожежаУкраїнська

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