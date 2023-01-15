Будинок у Дніпрі атакували ракетою “вбивцею авіаносців”: Повітряні сили розповіли, чому не могли її збити

По Дніпру випустили надзвукову радянську ракету, яку використовують для знищення авіаносців.

У Повітряних силах України офіційно прокоментували вчорашній ракетний удар по Дніпру. Там зазначили, що росіяни атакували багатоповерхівку на Перемозі радянською надзвуковою ракетою х-22.

Усього росіяни вчора випустили по Україні 5 таких ракет. Запуски відбувалися з Курської області та акваторії Азовського моря. О 15:30 відбулося влучання в багатоповерхівку в Дніпрі.

За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, х-22 називають “вбивцею авіаносців”. Бойова її частина – 950 кг.

Такою ракетою зруйнували ТЦ в Кременчуці, а у вересні – приватний будинок в Дніпрі.

Наразі у ЗСУ немає засобів, які можуть збивати такі ракети. З початку повномасштабної війни на Україну випустили 210 ракет такого типу і ні одну не збили.

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