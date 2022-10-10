Будьте в укриттях: у сторону Кривого Рогу рухаються дрони-“мопеди”

На жаль, є руйнування, влучання в об’єкти інфраструктури, загиблі та поранені. Уже росіяни випустили 75 ракет по Україні, з них 41 наша ППО знищила.
Але тривога триває – тому є небезпека повторних атак. Так, Олександр Вілкул, начальник військової адміністрації Кривого Рогу, повідомив, що в сторону міста летять іранські дрони-“мопеди”.
Тому, будь ласка, будьте у безпечному місці.
Увага! Є підтверджена інформація про рух дронів-«мопедів» у наш бік. Не виходимо з укриттів! – написав Вілкул.
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