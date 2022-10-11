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  • Будьте уважні: затримуються 3 поїзди, які курсують через Дніпропетровську область

Будьте уважні: затримуються 3 поїзди, які курсують через Дніпропетровську область

Сьогодні 15:23
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Сьогодні, 11 жовтня, ранок українців почався з тривоги.

Новости Днепра про Будьте уважні: затримуються 3 поїзди, які курсують через Дніпропетровську область

Та не дивлячись на це, “Укрзалізниця” продовжує рух країною. Залізничні вокзали працюють у звичному режимі по всій країні. Проте деякі потяги рухаються з затримкою.

Про це повідомляє “Укрзалізниця” в Telegram.

Так, відстають від графіка наступні потяги:

  • №31 Пшемисль – Запоріжжя (+ 3 години 02 хвилини);
  • №32 Запоріжжя – Пшемисль (+ 0:37 хвилин);
  • №42 Львів – Дніпро (+ 1 година 11 хвилин).

Слідкувати за затримками потягів можна на сайті, в чат-ботах (в розділі “онлайн-табло”) та в застосунку. Також у разі виникнення будь-яких питань ви можете звернутися до контакт-центру за номером: 0 (800) 503-111.

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Новости Днепра про Будьте уважні: затримуються 3 поїзди, які курсують через Дніпропетровську областьУкраїнська Новости Днепра про Будьте уважні: затримуються 3 поїзди, які курсують через Дніпропетровську областьРусский

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