Будьте уважні: затримуються 3 поїзди, які курсують через Дніпропетровську область

Та не дивлячись на це, “Укрзалізниця” продовжує рух країною. Залізничні вокзали працюють у звичному режимі по всій країні. Проте деякі потяги рухаються з затримкою.
Про це повідомляє “Укрзалізниця” в Telegram.
Так, відстають від графіка наступні потяги:
Слідкувати за затримками потягів можна на сайті, в чат-ботах (в розділі “онлайн-табло”) та в застосунку. Також у разі виникнення будь-яких питань ви можете звернутися до контакт-центру за номером: 0 (800) 503-111.
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