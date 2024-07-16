Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Будьте уважні на дорогах: у Дніпрі через екстрені відключення світла не працює майже половина світлофорів

Будьте уважні на дорогах: у Дніпрі через екстрені відключення світла не працює майже половина світлофорів

16.07.2024 14:44
просмотров

У Дніпрі через знеструмлення не працюють світлофори.

Новости Днепра про Будьте уважні на дорогах: у Дніпрі через екстрені відключення світла не працює майже половина світлофорів

Через відключення електроенергії у Дніпрі не працюють 125 світлофорних об’єктів

По місту не працює понад 50% світлофорних об’єктів. Значна частина з них – у центральній частині міста.

На деяких важких ділянках працюють регулювальники, але далеко не всюди.

Будьте уважні під час руху та враховуйте дорожні обставини та знаки. 

Нагадаємо, сьогодні, 16 липня, ввели аварійні відключення. Через це низка споживачів без світла, а графіки не діють.

Читайте також:

Новости Днепра про Будьте уважні на дорогах: у Дніпрі через екстрені відключення світла не працює майже половина світлофорівУкраїнська Новости Днепра про Будьте уважні на дорогах: у Дніпрі через екстрені відключення світла не працює майже половина світлофорівРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині батько та син переправляли військовозобов’язаних у Молдову
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:45
    На Дніпропетровщині батько та син переправляли військовозобов’язаних у Молдову

    Мешканці Дніпропетровщини за гроші незаконно вивозили чоловіків за кордон.

    У Кам’янському районі рецидивіст обікрав будинок військового, поки той воює на фронті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:37
    У Кам’янському районі рецидивіст обікрав будинок військового, поки той воює на фронті

    У Кам'янському районі обікрали будинок військового.

    Все життя присвятив медицині: у Дніпрі раптово помер відомий лікар-радіолог
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:00
    Все життя присвятив медицині: у Дніпрі раптово помер відомий лікар-радіолог

    У Дніпрі помер видатний лікар Олександр Владимиров.

    Пухнастий хижак: у заповіднику поблизу Дніпра помітили єнотоподібну собаку (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:41
    Пухнастий хижак: у заповіднику поблизу Дніпра помітили єнотоподібну собаку (ВІДЕО)

    Пухнастого хижака помітили в заповіднику поблизу Дніпра.

    Наверх