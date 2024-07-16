Будьте уважні на дорогах: у Дніпрі через екстрені відключення світла не працює майже половина світлофорів

У Дніпрі через знеструмлення не працюють світлофори.

Через відключення електроенергії у Дніпрі не працюють 125 світлофорних об’єктів

По місту не працює понад 50% світлофорних об’єктів. Значна частина з них – у центральній частині міста.

На деяких важких ділянках працюють регулювальники, але далеко не всюди.

Будьте уважні під час руху та враховуйте дорожні обставини та знаки.

Нагадаємо, сьогодні, 16 липня, ввели аварійні відключення. Через це низка споживачів без світла, а графіки не діють.

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