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  • Будьте готові: у понеділок та вівторок у Дніпрі трамваї №11 та №15 завершать роботу раніше

Будьте готові: у понеділок та вівторок у Дніпрі трамваї №11 та №15 завершать роботу раніше

Сьогодні 10:40
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Важлива інформація!

Новости Днепра про Будьте готові: у понеділок та вівторок у Дніпрі трамваї №11 та №15 завершать роботу раніше

У Дніпрі 14 та 15 листопада трамваї №11 та №15 завершать свою роботу раніше.

Про це повідомляє КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради.

Зміни пов’язані з ремонтом колії на площі Вокзальній.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

Маршрут №11: 

  • від Залізничного вокзалу о 20:55;
  • від ДМЗ о 20:15.

Маршрут №15: 

  • від Залізничного вокзалу о 21:01; 
  • від вул. Криворізької о 20:33.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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Новости Днепра про Будьте готові: у понеділок та вівторок у Дніпрі трамваї №11 та №15 завершать роботу ранішеУкраїнська

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