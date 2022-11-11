Будьте готові: у понеділок та вівторок у Дніпрі трамваї №11 та №15 завершать роботу раніше

У Дніпрі 14 та 15 листопада трамваї №11 та №15 завершать свою роботу раніше.
Про це повідомляє КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради.
Зміни пов’язані з ремонтом колії на площі Вокзальній.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Маршрут №11:
Маршрут №15:
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