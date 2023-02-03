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  • Будемо зі світлом: ДТЕК зменшив обмеження по електроенергії для Дніпропетровщини

Будемо зі світлом: ДТЕК зменшив обмеження по електроенергії для Дніпропетровщини

Сьогодні 22:15
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У січні потреба в потужності для Дніпропетровської області становила 2200 МВт. Це був мінімальний об’єм електроенергії в місяць для забезпечення споживачів електроенергією згідно графіків стабілізаційних відключень.

Новости Днепра про Будемо зі світлом: ДТЕК зменшив обмеження по електроенергії для Дніпропетровщини

Про це повідомляють на офіційній сторінці ДТЕК Дніпро.

Наша область є прифронтовим регіоном, який забезпечує функціонування багатьох стратегічних напрямків – робота лікарень, що лікують поранених, заводів, що ремонтують техніку, великих промислових підприємств, що забезпечують роботу економіки, збільшення годин роботи електричного транспорту та інше.

Такий обсяг не враховував роботу на повну потужність промисловості, виробничих підприємств, заводів, високого навантаження лікарень, повноцінної роботи громадського електричного транспорту, тощо. Тож у лютому необхідний рівень потужності нами було переглянуто з урахуванням реальних потреб області та підприємств у навантаженні. Для повноцінної роботи промисловості та забезпечення побутових споживачів – мінімальна потреба в електроенергії в лютому складає 2700 МВт. В лютому відсоток співвідношення потреби та лімітів електропостачання буде вираховуватись саме з 2700 мВт., – йдеться у коментарі.

Завтра теж будуть діяти графіки вимкнень. Переглянути їх можна тут.

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Новости Днепра про Будемо зі світлом: ДТЕК зменшив обмеження по електроенергії для ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Будемо зі світлом: ДТЕК зменшив обмеження по електроенергії для ДніпропетровщиниРусский

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