Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Буде штормити чотири дні: уже завтра Землю накриє затяжна магнітна буря

Буде штормити чотири дні: уже завтра Землю накриє затяжна магнітна буря

Сьогодні 19:38
просмотров

Бережіть себе!

Новости Днепра про Буде штормити чотири дні: уже завтра Землю накриє затяжна магнітна буря

Завтра, 16 липня, Землю накриє затяжна магнітна буря. Вона буде тривати 4 дні – з 16 до 19 липня.

Зазначається, що її потужність буде слабкою.

Остання буря в липні прогнозується 29 числа.

Новости Днепра про Буде штормити чотири дні: уже завтра Землю накриє затяжна магнітна буря

Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також здоров’я людей.

Як впливають на людину магнітні бурі

Симптоми магнітної бурі у різних людей можуть сильно відрізнятися. Найчастіше зустрічаються такі ознаки нездужання: запаморочення; нудота і блювота; головний біль; біль у м’язах і суглобах; біль у серці; підвищений тиск; прискорений пульс; сильна втома; безсоння; загострення хронічних хвороб. Найсильніше вплив магнітних бур відчувають власники хронічних хвороб, а також літні і метеозалежні люди.

Як уберегтися від магнітних бур

Спробуйте дотримуватися певних правил в небезпечні дати:

  1. Їжте більше сезонних продуктів і зелені. Зменшіть вживання жирних, гострих, смажених страв і фастфуду.
  2. Пийте більше рідини, трав’яного чаю, компоту.
  3. Відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет і енергетичних напоїв.
  4. Регулярно провітрюйте кімнату, особливо перед сном.
  5. Більше рухайтеся, займіться зарядкою, пройдіться пішки замість поїздки на транспорті.
  6. Постарайтеся менше нервувати. Не спілкуйтеся з конфліктними людьми.
  7. Перед сном приймайте контрастний душ.
  8. Лягайте спати в один і той самий час доби. Спіть не менше 7 годин на добу.

Читайте також:

Новости Днепра про Буде штормити чотири дні: уже завтра Землю накриє затяжна магнітна буряУкраїнська Новости Днепра про Буде штормити чотири дні: уже завтра Землю накриє затяжна магнітна буряРусский

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі майже на тиждень хочуть перекрити рух по бульвару Слави: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 17:56
У Дніпрі майже на тиждень хочуть перекрити рух по бульвару Слави: подробиці

Важлива інформація!

У Дніпрі собака втрапив у бетонну пастку: його рятували ДСНС-ники
Новини Дніпра
Сьогодні 16:55
У Дніпрі собака втрапив у бетонну пастку: його рятували ДСНС-ники

Дякуємо!

У Дніпрі в парку вишикувалася кілометрова черга за безкоштовною піцою (ФОТО, ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 15:26
У Дніпрі в парку вишикувалася кілометрова черга за безкоштовною піцою (ФОТО, ВІДЕО)

Цими вихідними у Дніпрі у парках містяни можуть поласувати піцою…

У Дніпрі на дитячому майданчику чоловік пограбував 10-річну дівчинку
Новини Дніпра
Сьогодні 13:52
У Дніпрі на дитячому майданчику чоловік пограбував 10-річну дівчинку

Учора, 14 липня, на спецлінію "102" зателефонувала жінка.

Наверх