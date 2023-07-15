Буде штормити чотири дні: уже завтра Землю накриє затяжна магнітна буря

Бережіть себе!

Завтра, 16 липня, Землю накриє затяжна магнітна буря. Вона буде тривати 4 дні – з 16 до 19 липня.

Зазначається, що її потужність буде слабкою.

Остання буря в липні прогнозується 29 числа.

Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також здоров’я людей.

Як впливають на людину магнітні бурі

Симптоми магнітної бурі у різних людей можуть сильно відрізнятися. Найчастіше зустрічаються такі ознаки нездужання: запаморочення; нудота і блювота; головний біль; біль у м’язах і суглобах; біль у серці; підвищений тиск; прискорений пульс; сильна втома; безсоння; загострення хронічних хвороб. Найсильніше вплив магнітних бур відчувають власники хронічних хвороб, а також літні і метеозалежні люди.

Як уберегтися від магнітних бур

Спробуйте дотримуватися певних правил в небезпечні дати:

Їжте більше сезонних продуктів і зелені. Зменшіть вживання жирних, гострих, смажених страв і фастфуду. Пийте більше рідини, трав’яного чаю, компоту. Відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет і енергетичних напоїв. Регулярно провітрюйте кімнату, особливо перед сном. Більше рухайтеся, займіться зарядкою, пройдіться пішки замість поїздки на транспорті. Постарайтеся менше нервувати. Не спілкуйтеся з конфліктними людьми. Перед сном приймайте контрастний душ. Лягайте спати в один і той самий час доби. Спіть не менше 7 годин на добу.

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