Буде штормити чотири дні: уже завтра Землю накриє затяжна магнітна буря

Завтра, 16 липня, Землю накриє затяжна магнітна буря. Вона буде тривати 4 дні – з 16 до 19 липня.
Зазначається, що її потужність буде слабкою.
Остання буря в липні прогнозується 29 числа.
Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також здоров’я людей.
Як впливають на людину магнітні бурі
Симптоми магнітної бурі у різних людей можуть сильно відрізнятися. Найчастіше зустрічаються такі ознаки нездужання: запаморочення; нудота і блювота; головний біль; біль у м’язах і суглобах; біль у серці; підвищений тиск; прискорений пульс; сильна втома; безсоння; загострення хронічних хвороб. Найсильніше вплив магнітних бур відчувають власники хронічних хвороб, а також літні і метеозалежні люди.
Як уберегтися від магнітних бур
Спробуйте дотримуватися певних правил в небезпечні дати:
Читайте також:
Автор:
Важлива інформація!
Дякуємо!
Цими вихідними у Дніпрі у парках містяни можуть поласувати піцою…
Учора, 14 липня, на спецлінію "102" зателефонувала жінка.