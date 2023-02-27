Буде гаряче: подальший перебіг подій визначать наступні три місяці, – Буданов

Про це повідомляє керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
“Вони будуть досить активними. Дуже активними, які визначать подальший перебіг подій. Це активні бойові дії, якщо ви до цього ведете. Так вони будуть. І з їх боку намагання, і з нашого боку”, – сказав Буданов, відповідаючи на питання, чи будуть наступні три місяці війни визначальними.
За його словами, мова не лише про Донецьку та Луганську області, а й про всі напрямки.
“Абсолютно всюди”, – наголосив керівник ГУР.
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