Буде гаряче: подальший перебіг подій визначать наступні три місяці, – Буданов

“Вони будуть досить активними. Дуже активними, які визначать подальший перебіг подій. Це активні бойові дії, якщо ви до цього ведете. Так вони будуть. І з їх боку намагання, і з нашого боку”, – сказав Буданов, відповідаючи на питання, чи будуть наступні три місяці війни визначальними.