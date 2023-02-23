Буданов розповів, що на 23-24 лютого рф готує ракетний удар: “Ми таке пережили вже понад 20 разів”

Росія планує на 23-24 лютого черговий ракетний удар по Україні. Саме ці дати називаються недарма, адже керівництво рф любить "символізм".

Про це в інтерв’ю УП розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

За словами начальника ГУР, нічого незвичайного у річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну не станеться. Також він додав, що українці вже понад 20 разів пережили масовані ракетні удари.

Давайте так: нічого незвичайного не буде. Звичайні спроби… Планується невеликий ракетний удар. 23-24 – у них дві дати. Повірте мені, ми це пережили вже понад 20 разів, – сказав Буданов.

При цьому начальник ГУР вкотре нагадав, що країна-агресор зіткнулася з проблемами виробництва нових ракет. За словами Буданова, у рф виробляють лише корпус, вибухову речовину та програмне забезпечення ракети, у той час, як всі інші компоненти та деталі – це постачання з інших країн.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Буданов розповів, коли чекати переломний момент у війні.

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