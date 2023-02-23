Буданов розповів, що на 23-24 лютого рф готує ракетний удар: “Ми таке пережили вже понад 20 разів”

Про це в інтерв’ю УП розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
За словами начальника ГУР, нічого незвичайного у річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну не станеться. Також він додав, що українці вже понад 20 разів пережили масовані ракетні удари.
Давайте так: нічого незвичайного не буде. Звичайні спроби… Планується невеликий ракетний удар. 23-24 – у них дві дати. Повірте мені, ми це пережили вже понад 20 разів, – сказав Буданов.
При цьому начальник ГУР вкотре нагадав, що країна-агресор зіткнулася з проблемами виробництва нових ракет. За словами Буданова, у рф виробляють лише корпус, вибухову речовину та програмне забезпечення ракети, у той час, як всі інші компоненти та деталі – це постачання з інших країн.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Буданов розповів, коли чекати переломний момент у війні.
Читайте також:
Автор:
У Кам'янському, що на Дніпропетровщині дівчина-підліток вилізла на хрест біля…
Сьогодні вранці на росії розбився літак СУ-25 ПКС рф.
Сьогодні, 23 лютого, для Дніпра та області відсутні ліміти від…
Вічна слава!