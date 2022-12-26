Буданов розповів, на скільки масованих ударів у рф залишилося ракет

Про це повідомив начальник ГУР МО Кирило Буданов.
Тієї кількості ракет, яка залишилася – якщо взяти суто математично їхні розрахунки – вистачить з їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі, – сказав він.
Начальник ГУР також звернув увагу, що спочатку росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури раз на тиждень. Потім – раз на 10 днів. Потім – раз на два тижні. Зараз – ще довше.
Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу рф. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання – це нереально, – наголосив Буданов.
Він також заявив, що приблизно з початку осені російська армія почала відчувати технічний голод. Їм не вистачає снарядів для артилерії та танків. Тому росіяни зараз по всьому світу шукають можливості купити боєприпаси та снаряди.
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