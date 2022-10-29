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Буданов розповів, коли ЗСУ можуть звільнити Херсон

Сьогодні 15:37
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ЗСУ, ймовірно, деокупують Херсон до кінця листопада.

Новости Днепра про Буданов розповів, коли ЗСУ можуть звільнити Херсон

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Швидше за все, операція зі звільнення Херсона триватиме до кінця наступного місяця, – розповів начальник ГУР.

За словами Буданова, зараз у Херсоні перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські підрозділи. Велика частка з них – це військово-десантні війська рф, російські сили спеціального призначення та морська піхота. Ці підрозділи складають кістяк угруповання, який також посилюється мобілізованим складом. Очільник української розвідки зазначив, що підрозділи, які можуть хоч якось загрожувати Україні, налічують приблизно 40 тисяч окупантів.

Українські захисники намагаються оточити місто, але окупанти всіляко намагаються перешкодити руху ЗСУ вперед. Буданов наголосив, що бої точаться щодня.

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