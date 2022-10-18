Буданов розповів, коли закінчиться війна та чи застосує рф ядерну зброю

Він також анонсував значні перемоги ЗСУ на фронті до зими.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю “Обозревателю” заявив, що війна повинна закінчитися до наступного літа.

У кінці весни це все має закінчитись. До літа все має завершитися, – зазначив Буданов, додаючи, що спершу Україна вийде на кордони 1991 року.

Він також розповів, чи може росія застосувати ядерну зброю проти України.

Ядерна зброя в будь-якій країні світу – це засіб стримування. Це, в принципі, не зброя, а інструмент, повторюся, стратегічного стримування. Чи можуть вони теоретично застосувати ядерну зброю? Теоретично – можуть, це тільки пришвидшить розпад рф, і вони це чудово знають і розуміють. Вони не такі вже дурні всі, як би нам хотілося, – розповів очільник ГУР.

Буданов також зазначив, що до зими повинні ще відбутися значні відвоювання наших територій українськими воїнами:

До кінця року ми ще просунемось вперед значно, це будуть значущі перемоги, ви скоро це побачите. Сподіваюся, що це може бути Херсон.

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