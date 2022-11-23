Брав участь в АТО/ООС: у бою за Україну загинув головний сержант Іван Соляник

Світла пам'ять!

20 листопада у лікарні Києва помер головний сержант Іван Соляник. Йому було 46 років.

Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.

З 2014 до 2018 року Герой брав участь в АТО/ООС. Проживав у Херсонській області. З початком повномасштабної війни знов пішов боронити країну від ворога.

У захисника залишилися мати та три сестри.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна пам’ять.

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