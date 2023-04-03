Брати Борисенки з Дніпра, зірки 2000-х: що з ними зараз

Дует братів-близнюків Володимира та Олександра Борисенка з Дніпра став відомим на всю Україну після участі у музичному конкурсі «Фабрика Зірок-3», де вони заспівали зі співачкою Ламою та за підсумками конкурсу посіли 4 місце. Сталося це у 2009 році, а вже у 2010 році брати взяли участь у конкурсі «Фабрика суперфінал» і за його підсумками отримали змогу зняти дебютний кліп, а також поїхали у турі містами України. На той момент братам-близнюкам було по 17 років. Під час гастролей Олександр познайомився із дівчиною, якій на той момент було майже 30 років, і вони почали жити разом. Володимир Борисенко став зустрічатися зі співачкою Лавікою, незабаром вони одружилися.
Після участі у «Фабриці зірок» у братів вийшло кілька пісень та кліпів, а самі брати Борисенки стали телеведучими на Новому каналі та дебютували у серіалі «Перерва». Вони стали дуже популярними, їздили з концертами та знімали кліпи. Через деякий час Володимир Борисенко розійшовся із дружиною, на цьому ґрунті у нього розвинулася депресія. Олександр теж розлучився зі своєю дівчиною. Все це призвело до того, що брати вирішили зробити перерву у творчій кар’єрі та зосередитись на особистому житті.
У 2016 році, вони повернулися на сцену, тільки тепер їхній дует став носити назву «Bro Borisenko Brothers», але стати такими ж популярними у них не вийшло. У соціальній мережі на сторінці дуету останній запис датується 2018 роком.
На своїй сторінці в соцмережі брати не часто публікують нову інформацію про себе. Так, Олександр Борисенко викладає фото щомісяця, вони більше пов’язані з тим, що відбувається в країні або саме з ним, ніж із творчістю дуету.
Володимир викладає про себе ще менше інформації.
Читайте також:
Автор:
У поліції незабаром пообіцяли прокоментувати цей інцидент.
На Дніпропетровщині цього тижня не буде світла через планові роботи.
У Дніпрі рятують маленького котика, якого побили та кинули на…
Росія концентрує війська для ведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському,…