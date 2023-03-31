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Ботсад у Дніпрі працюватиме на вихідних: дати та графік роботи

Сьогодні 11:43
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У квітні ботсад ДНУ працюватиме на вихідних.

Новости Днепра про Ботсад у Дніпрі працюватиме на вихідних: дати та графік роботи

Про це повідомили співробітники ботанічного саду ДНУ. 

У квітні в ботсаду будуть робочі суботи. Перша з них – 8 квітня. З 10 ранку до 16 години вечора мешканці Дніпра зможуть помилуватися унікальними рослинами та прогулятися садом. Друга – 22 квітня.

Зайти можна з вулиці Бронетанкова через адміністративний корпус. Для відвідувачів підготували екскурсії та квести. 

Вартість квитків на територію саду та в експозиційну оранжерею (оплачуються окремо):
  • дорослі – 45 грн
  • діти від 7 до 14 років – 15 грн
  • діти до 7 років – 0 грн
  • переселенці та учасники бойових дій – 15 грн (за умов пред’явлення посвідчення)
  • діти переселенців та учасників бойових дій – 9 грн.
Вартість екскурсії 30грн. Усі види квитків можна придбати на вході в касі.
 

Ботсад також працює в будні з 9 до 15 години.

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