Ботсад у Дніпрі працюватиме на вихідних: дати та графік роботи

Про це повідомили співробітники ботанічного саду ДНУ.
У квітні в ботсаду будуть робочі суботи. Перша з них – 8 квітня. З 10 ранку до 16 години вечора мешканці Дніпра зможуть помилуватися унікальними рослинами та прогулятися садом. Друга – 22 квітня.
Зайти можна з вулиці Бронетанкова через адміністративний корпус. Для відвідувачів підготували екскурсії та квести.
Ботсад також працює в будні з 9 до 15 години.
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