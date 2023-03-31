Ботсад у Дніпрі працюватиме на вихідних: дати та графік роботи

У квітні ботсад ДНУ працюватиме на вихідних.

Про це повідомили співробітники ботанічного саду ДНУ.

У квітні в ботсаду будуть робочі суботи. Перша з них – 8 квітня. З 10 ранку до 16 години вечора мешканці Дніпра зможуть помилуватися унікальними рослинами та прогулятися садом. Друга – 22 квітня.

Зайти можна з вулиці Бронетанкова через адміністративний корпус. Для відвідувачів підготували екскурсії та квести.

Вартість квитків на територію саду та в експозиційну оранжерею (оплачуються окремо): дорослі – 45 грн

діти від 7 до 14 років – 15 грн

діти до 7 років – 0 грн

переселенці та учасники бойових дій – 15 грн (за умов пред’явлення посвідчення)

діти переселенців та учасників бойових дій – 9 грн.

Вартість екскурсії 30грн. Усі види квитків можна придбати на вході в касі.

Ботсад також працює в будні з 9 до 15 години.

Читайте також:

Українська

Автор: