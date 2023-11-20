Ботсад у Дніпрі опинився у сніговому полоні: чи нашкодила перша хурделиця рослинам

У Дніпрі ботсад ДНУ опинився у полоні снігу.

Упродовж тижня синоптики анонсували перший сніг у Дніпрі. І ось, ввечері 19 листопада місто накрила хурделиця. Як повідомляє директор ботанічного саду ДНУ Анатолій Кабар, на території установи теж добряче замело.

Судячи з фото, які опублікував директор, у ботсаду ДНУ справжня зимова казка. Попри те, що перший сніг це дійсно видовищне явище, співробітники переживають, чи не наробила негода шкоди рослинам.

20.11.2023 р. Зима в ботанічному саду ДНУ. Перший снігопад. Чи додасть роботи, чи пощастить?”, – говорить директор ботанічного саду Анатолій Кабар.

Наразі з рослинами все добре, але якщо почнеться буревій, то під вагою снігу, дерева та інші зелені насадження можуть не витримати та почати ламатися.

Проте наразі можна насолодитися казковими зимовими пейзажами.

Нагадаємо, через перший сніг у Дніпрі сталося майже три десятки ДТП. Крім цього, зранку на зупинках громадського транспорту зібралися величезні черги. Комунальники майже розчистили дороги, тож скоро проблем буде менше.

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