Борис Філатов пояснив, чому в Дніпрі не можуть назвати вулицю на честь Валерія Залужного

У Дніпрі не будуть називати вулиці ім'ям генерала Валерія Залужного, попри прохання деяких містян.

У Дніпрі активно триває перейменування вулиць, які пов’язані з імперською та колоніальною політикою Росії. Наразі змінили своє найменування понад 500 топонімів. Іноді мешканці Дніпра та громадські організації пропонують свої варіанти назв для вулиць. До деяких із них міськрада та спеціальна комісія з перейменування прислухається, але з деякими не погоджується.

До прикладу, багато хто пропонує назвати провулок чи вулицю у Дніпрі іменем Валерія Залужного. Аргументують це тим, що Україні щонайменше в чотирьох містах на честь генерала перейменували вулиці. Це Конотоп на Сумщині, Малин на Житомирщині, смт Стара Синява на Хмельниччині та Покров на Дніпропетровщині.

Втім у Дніпрі не збираються перейменовувати вулицю на честь Залужного. На питання “чому?” міський голова Дніпра Борис Філатов відповів під час свого інтерв’ю виданню NV.

Міський голова зазначив, що назви вулиць зазвичай не присвячують людям, які ще живі й це не залежить від їхніх заслуг.

Величезна кількість людей приходить до нас із проханням назвати вулицю ім’ям такого-то. Якщо ми тільки створимо прецедент, то в нас вулиць не вистачить. У нас є, наприклад, вулиця Вартових Неба, присвячена ППО. У нас є вулиця, присвячена деяким бойовим бригадам, — пояснив Філатов.

У Дніпрі є вулиці названі на честь відомих історичних діячів, але сучасників увічнювати у назвах топонімів поки що не будуть. Натомість для нових назв можуть обрати європейські міста, які допомогли Дніпру та є офіційними побратимами.

Філатов навіть анонсував першу таку назву:

Ось за цей рік нам дуже сильно допоміг Кельн: автобуси, пожежні машини, 300 генераторів, обладнання для рятувальників. Тому, я думаю, у нас скоро в місті з’явиться вулиця Кельнська”, — наголосив він.

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