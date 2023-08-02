Бомбардувальники летять на пускові рубежі: мешканців Дніпра попередили про небезпеку

Із мурманського аеродрому “Оленья” кілька годин тому вилетіл 4 стратегічних бомбардувальника Ту-95мс. Про це йдеться в телеграм-каналі Повітряних сил.
Станом на 21:00 вони продовжують політ у південно-східному напрямку, імовірно в район Каспійського моря. Орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет 22.30.
У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! – йдеться в повідомленні.
Бомбардувальники Ту-95мс несуть ракети Х-101, які здатна збивати наша ППО, проте все одно будьте обережні.
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