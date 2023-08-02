Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Бомбардувальники летять на пускові рубежі: мешканців Дніпра попередили про небезпеку

Бомбардувальники летять на пускові рубежі: мешканців Дніпра попередили про небезпеку

Сьогодні 21:14
просмотров

У Повітряних силах повідомили про виліт стратегічних бомбардувальників.

Новости Днепра про Бомбардувальники летять на пускові рубежі: мешканців Дніпра попередили про небезпеку

Із мурманського аеродрому “Оленья” кілька годин тому вилетіл 4 стратегічних бомбардувальника Ту-95мс. Про це йдеться в телеграм-каналі Повітряних сил.

Станом на 21:00 вони продовжують політ у південно-східному напрямку, імовірно в район Каспійського моря. Орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет 22.30.

У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! – йдеться в повідомленні. 

Бомбардувальники Ту-95мс несуть ракети Х-101, які здатна збивати наша ППО, проте все одно будьте обережні. 

Новости Днепра про Бомбардувальники летять на пускові рубежі: мешканців Дніпра попередили про небезпеку

Читайте також:

Новости Днепра про Бомбардувальники летять на пускові рубежі: мешканців Дніпра попередили про небезпекуУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі роздумують, яку нову назву носитиме Катеринославський бульвар
Новини Дніпра
Сьогодні 20:37
У Дніпрі роздумують, яку нову назву носитиме Катеринославський бульвар

У Дніпрі пропонують перейменувати Катеринославський бульвар.

До 100 вогняних куль на годину: коли мешканці Дніпра зможуть неозброєним оком побачити зорепад
Новини Дніпра
Сьогодні 19:15
До 100 вогняних куль на годину: коли мешканці Дніпра зможуть неозброєним оком побачити зорепад

Зовсім скоро мешканці Дніпра зможуть неозброєним оком побачити серпневий поток…

В Україні школярів навчатимуть мінній безпеці, управлінню дронами та домедичній допомозі: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 17:44
В Україні школярів навчатимуть мінній безпеці, управлінню дронами та домедичній допомозі: що відомо

«Захист України» в школах викладатимуть по-новому.

У центрі Дніпра продають колишній прибутковий будинок: скільки хочуть і що там зараз (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:10
У центрі Дніпра продають колишній прибутковий будинок: скільки хочуть і що там зараз (ФОТО)

У центрі Дніпра продають колишній прибутковий будинок за 22,4 млн.…

Наверх