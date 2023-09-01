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  • “Бомбардувальники і ракети, якими б’ють по Україні – саме ті, які ми самі віддали РФ”, – Буданов

“Бомбардувальники і ракети, якими б’ють по Україні – саме ті, які ми самі віддали РФ”, – Буданов

Сьогодні 18:36
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Частина літаків та ракет, якими РФ руйнує Україну - ті, які ми віддали їм добровільно.

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Про це очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів під час інтерв’ю ТСН.

За словами Буданова, в України було 70 ТУ-22 різних модифікацій, переважно нових – М3, якими наразі б’є по нас Росія. Частину бомбардувальників віддали за газ, а решту порізали. 

Я вже не згадую ядерну зброю, якою нас зараз і лякають. Цікавий факт: в Україні було близько 70 штук Ту-22 усіх модифікацій, з них половина були в новітній на той час модифікації М3, – саме тій, яка часто по нас б’є ракетами Х-22. Ми в результаті свої порізали, Ту-95 і Ту-160 повіддавали РФ, ракети Х-55 теж повіддавали. Х-22, до речі, здається, теж віддали, – зауважив голова розвідки.

Ще важливі тези з інтерв’ю Буданова:

  • Ядерного удару не буде, навіть коли ми зайдемо до Криму;
  • У Білорусь привезли ядерні бомби для літаків Су-27М;
  • Україна зобов’язана втручатися у всі політичні процеси в РФ. Наше завдання – посилити вплив ГУР на все, що відбувається у кабінетах, де приймають рішення;
  • У РФ розглядають варіант оголошення мобілізації цієї осені, щоб призвати близько 450 тисяч осіб. Цього не варто боятись, оскільки РФ щомісяця закликає близько 20 тисяч осіб;
  • Китай поставляє Росії дрони та чіпи, але це товари подвійного призначення. Озброєння вони постачати не наважаться;
  • Кілька разів на Зеленського готували серйозні замахи, але наші спецслужби добре працюють;
  • Про відносини ГУР та Пригожина розповість після війни.

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