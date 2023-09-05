Бойовик по-криворізьки: на Дніпропетровщині з блокпоста втік водій на ВАЗі

Справжню погоню за порушником, який втік з блокпоста, спостерігали мешканці Кривого Рогу.

Про це розповіли у патрульній поліції Кривого Рогу.

Днями на блокпосту поліцейські зупинили ВАЗ, проте водій прохання правоохоронці проігнорував, різко розвернувся та поїхав геть.

Втікача затримав інший екіпаж, який отримав інформацію від колег. Порушником виявився 22-річний чоловік, який почав зухвало спілкуватися з патрульними.

Під час бесіди з водієм, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження медогляду чоловік відмовився. Також у містянина не було водійських прав, бо їх у нього забрали.

Всередині автомобіля патрульні виявили сигнальну гучномовну установку. Сам автомобіль мав технічні несправності, тому його евакуювали, а водій отримав три протоколи.

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