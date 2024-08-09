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Бойові отримували, а на фронт не їздили: на Дніпропетровщині на махінаціях викрили посадовицю військової частини

Сьогодні 20:12
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Посадовиця відправляла бійців на передову лише за документами.

Новости Днепра про Бойові отримували, а на фронт не їздили: на Дніпропетровщині на махінаціях викрили посадовицю військової частини

Начальниці фінансово-економічної служби однієї з військових частин, яка на момент вчинення злочину дислокувалася на Дніпропетровщині, повідомили про підозру в службовому злочині. Фігурантка “відправила” на передову підлеглих, але тільки на папері та лише для отримання бойових виплат.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань (ДБР).

Згідно з наказом, який підготувала посадовиця, майже увесь особовий склад фінансово-економічної служби, нібито був відряджений на схід України для виконання бойових завдань у складі одного з оперативно-тактичних угруповань.

Насправді ж фінансисти та бухгалтери у бойові відрядження не їздили, а лише регулярно отримували за це доплати. Для цього підозрювана складала відповідні рапорти з проханням здійснити перерахунок грошової винагороди.

Таким чином, впродовж шести місяців семеро працівників фінансово-економічної служби незаконно отримали майже 1 млн гривень доплат, — сказано в повідомленні.

Жінці загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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