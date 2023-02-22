Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Бойкот: Україна не поїде на чемпіонат світу з боксу через участь росії

Сьогодні 19:15
просмотров

Жіноча та чоловіча боксерські національні команди не поїдуть на чемпіонат світу-2023 через допуск до змагань білоруських і російських спортсменів.

Новости Днепра про Бойкот: Україна не поїде на чемпіонат світу з боксу через участь росії

Про це розповів віце-президент Федерація боксу України Олег Ільченко.

Україна вирішила бойкотувати прийдешній планетарний форум. Вітчизняна федерація не згодна з рішенням Міжнародної боксерської асоціації (IBA) дозволити змагатися білорусам і росіянам, та ще й під своїми прапорами.

“Відповідь наша чітка: наші спортсмени та представники федерації боксу України не виступають там, де будуть виступати представники країн-агресорів – це Росія та Білорусь”, – заявив Ільченко.

Окрім того, функціонер анонсував можливий бойкот і Олімпійських ігор-2024, якщо там виступатимуть збірні РФ і Білорусі. Для “синьо-жовтої” тепер головним турніром 2023 року стануть Європейські ігри. У червні змагання, що матимуть статус відбору на Олімпіаду, прийме Польща.

Україна поповнила перелік країн, які не поїдуть на чемпіонат світу з боксу. Раніше від ідеї виступати разом із росіянами та білорусами відмовилися 9 національних федерацій – Великої Британії, Ірландії, Канади, Нідерландів, Польщі, США, Чехії, Швейцарії та Швеції. Водночас МОК позбавила IBA права проводити кваліфікацію до Ігор-2024.

Джерело:  “Суспільне Спорт”

Читайте також:

 

Новости Днепра про Бойкот: Україна не поїде на чемпіонат світу з боксу через участь росіїУкраїнська Новости Днепра про Бойкот: Україна не поїде на чемпіонат світу з боксу через участь росіїРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Гарні новини: прикордонники відбили два штурми росіян під Бахмутом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Гарні новини: прикордонники відбили два штурми росіян під Бахмутом

    Українські прикордонники відбили два ворожих штурми на Бахмутському напрямку. Внаслідок…

    Гроші та речі: які організації надають допомогу переселенцям в Україні та Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Гроші та речі: які організації надають допомогу переселенцям в Україні та Дніпрі

    В Україні понад 5 мільйонів внутрішніх переселенців – люди, які…

    Весна близько: у Дніпрі прогнозують потепління до +12 вдень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:28
    Весна близько: у Дніпрі прогнозують потепління до +12 вдень

    Менше ніж за тиждень настане весна.

    Як обміняти лампи у відділенні «Укрпошти»: чи є черги та що для цього треба(ФОТОРЕПОРТАЖ)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:18
    Як обміняти лампи у відділенні «Укрпошти»: чи є черги та що для цього треба(ФОТОРЕПОРТАЖ)

    З кінця січня цього року мешканці Дніпра можуть обміняти 5…

    Наверх