Бодібілдерка з Дніпропетровщини стала чемпіонкою у турнірі “Арнольд класик”

Спортсменка з міста Кривий Ріг Любов Попова виборола дві "золоті" медалі на престижному турнірі.

Про це повідомляє Федерація бодібілдінгу України.

До золотої нагороди здобутої у змаганнях серед майстрів +35 років дніпрянка Любов Попова додала щойно ще одну медаль аналогічного гатунку змагаючись вже у відкритій категорії вуменс фізик серед жінок, – сказано на сайті ФБУ.

Також 4 місце у змаганнях посіла дніпрянка Олена Кушнірова.

Спортсменка серйозно займається бодібілдінгом лише 10 років.

У новоспеченої чемпіонки також є звання Майстер спорту з художньої гімнастики.

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