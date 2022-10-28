Близько 20 ножових поранень: у Дніпрі 32-річна жінка вбила матір

Як повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області, між матір’ю та донькою виникла сварка, в ході якої підозрювана завдала матері близько 20 ножових поранень в шию, обличчя та груди.
Правоохоронці затримали зловмисницю. 27 жовтня їй повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
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Александра Лучка
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