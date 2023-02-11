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  • Блискавка влучила в статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро: видовищні світлини

Блискавка влучила в статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро: видовищні світлини

Сьогодні 16:42
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У Бразилії блискавка влучила в статую Христа-Спасителя

Новости Днепра про Блискавка влучила в статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро: видовищні світлини

Видовищні світлини опублікував фотограф Фернандо Брага в Instagram.

Увечері 10 лютого, блискавка влучила в 39-метрову статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро. Це один із символів Бразилії.

На кадрах видно, що блискавка поцілила прямо в голову монумента. В соцмережах вже почали жартувати про Тора, який не любить Христа або про нового вершника Апокаліпсису. 

Втім, блискавка не вперше поцілила в бразильську статую. До прикладу, в 2014 році в Христа після чергового удару відвалився палець. Як відзначають в бразильському Інституті космічних досліджень, на пам’ятку припадають в середньому чотири влучання блискавки щорічно.

39-метрову статую Христа-Спасителя будували на громадські пожертви з 1922 по 1931 рік. У 2007 році пам’ятку внесли до нових семи чудес світу.

Як би там не було, фото справді видовищні. 

Новости Днепра про Блискавка влучила в статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро: видовищні світлини

Новости Днепра про Блискавка влучила в статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро: видовищні світлини

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Новости Днепра про Блискавка влучила в статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро: видовищні світлиниУкраїнська

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