Блискавка влучила в статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро: видовищні світлини

У Бразилії блискавка влучила в статую Христа-Спасителя

Видовищні світлини опублікував фотограф Фернандо Брага в Instagram.

Увечері 10 лютого, блискавка влучила в 39-метрову статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро. Це один із символів Бразилії.

На кадрах видно, що блискавка поцілила прямо в голову монумента. В соцмережах вже почали жартувати про Тора, який не любить Христа або про нового вершника Апокаліпсису.

Втім, блискавка не вперше поцілила в бразильську статую. До прикладу, в 2014 році в Христа після чергового удару відвалився палець. Як відзначають в бразильському Інституті космічних досліджень, на пам’ятку припадають в середньому чотири влучання блискавки щорічно.

39-метрову статую Христа-Спасителя будували на громадські пожертви з 1922 по 1931 рік. У 2007 році пам’ятку внесли до нових семи чудес світу.

Як би там не було, фото справді видовищні.

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