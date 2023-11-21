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Блукав у горах три дні: на кордоні з Румунією знайшли непритомним мешканця Дніпропетровщини

Сьогодні 16:39
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На Закарпатті знайшли непритомним мешканця Дніпропетровщини.

Новости Днепра про Блукав у горах три дні: на кордоні з Румунією знайшли непритомним мешканця Дніпропетровщини

Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби. 

21 листопада на Закарпатті під час патрулювання кордону прикордонний наряд виявив знесиленого чоловіка без свідомості. Незнайомець сидів на лаві біля будиночка та ледь розмовляв. Єдине, що він встиг сказати, коли прикордонники привели його до тями це те, що понад три доби блукав у горах та стільки ж часу нічого не їв. Після цього знову втратив свідомість.

З собою у чоловіка був український паспорт та посвідку на проживання та отримання грошових виплат у Румунії. Позаяк чоловік самостійно пересуватися не міг, на місце викликали швидку. Лікарі діагностували у нього переохолодження, виснаження та обмороження нижніх кінцівок.

Наразі чоловік у лікарні під наглядом лікарів. Відомо, що постраждалий уродженець Дніпропетровщини. 

Чому незнайомець провів у горах три дні – не відомо. 

Новости Днепра про Блукав у горах три дні: на кордоні з Румунією знайшли непритомним мешканця Дніпропетровщини

Новости Днепра про Блукав у горах три дні: на кордоні з Румунією знайшли непритомним мешканця Дніпропетровщини

Новости Днепра про Блукав у горах три дні: на кордоні з Румунією знайшли непритомним мешканця Дніпропетровщини

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Новости Днепра про Блукав у горах три дні: на кордоні з Румунією знайшли непритомним мешканця ДніпропетровщиниУкраїнська

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