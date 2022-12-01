Блогерка з Дніпра через відключення світла закликала “повалити владу”

Блогерка заявила, що вона все зробила "на емоціях" та видалила свої сторінки у соцмережах.

Ольга Сінєгіна на своїй сторінці в Instagram надихнулась невеликим протестом через відключення електрики у Києві. Вона заявила, що підтримує такі дії, назвала відключення світла “геноцидом” та закликала до “повалення влади”.

Б’юті-майстриня після розголосу записала відео, у якому перепросила за свої дії. Їх вона аргументувала тим, що нібито “через вимкнення світла вона не може приготувати їжу своїй дитині”.

“На емоціях я виклала в Instagram Stories про нещодавній протест у Києві та написала про повалення влади. Я в жодному разі не закликаю вас до цього. Я за нашу владу, за цілісність України. Слава ЗСУ! І, звісно ж, я хочу вибачитися перед усіма, кого я образила своїми неправильними висловлюваннями, перед матерями, перед військовими, перед усіма я хотіла б вибачитися”, – заявила майстриня.

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