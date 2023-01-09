Блогерка із Дніпра Алхім потрапила в скандал після того, як “терлася тілами” на відео з коміком Ханумаком

Скандально відома в Дніпрі блогерка Анна Алхім ледь не стала причиною розлучення відомого коміка Руслана Ханумака.

У соцмережах вибухнув скандал з відомим “кварталівцем” та коміком Русланом Ханумаком. Він нещодавно повернувся з США, де провів майже рік і вже оскандалився через відео зі Анною Алхім.

Скандал почався після того, як в мережі з’явилося відео, де Руслан Ханумак разом з блогеркою Алхім “труться тілами”. У коментарях користувачі непристойно поглузували над дружиною коміка – блогеркою Аліною Шаманською. Пізніше Шаманська в своєму інстаграмі написала про те, що розлучається з чоловіком.

Коли тебе публічно принижують та насміхаються під фото, де зображений твій чоловік, який треться геніталіями з іншою блогеркою в неї вдома на Різдво. І ти просиш заступитися, а тобі відповідають: “Мы выше этого”. Ти набираєшся сміливості і нарешті зізнаєшся собі: “Значить це не твій чоловік”. Так, це не мій чоловік, – написала Аліна Шаманська в інстаграмі.

Вона уточнила, що Алхім не стала причиною розлучення, проте це була “феєрична остання крапля”.

Пізніше комік записав виправдувальне відео, де зізнався, що їхні з дружиною стосунки погіршилися ще рік тому. Вони вже давно живуть окремо, проте публічно про це не заявляли.

По-перше, я нікого не зраджував. Ні з ким не обіймався, ні з ким не цілувався. Я заїхав зі своїм другом до його подруги на пару годин перед поїздкою. Це раз. Два – перед тим, як бажати мені смерті і всім моїм близьким, можна покопатися і розібратися, що ми з моєю колишньою дружиною розірвали стосунки близько року тому, ще до війни. Ми жили вже окремо. Те, що про це не говорили публічно, це в першу чергу наші з нею були справи, – сказав комік на відео, яке опублікував в своєму інстаграмі.

Анна Алхім поки що не відреагувала на цей скандал.

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